В некоторых регионах Молдовы произошло отключение электроэнергии из-за «серьезных проблем в украинской энергосистеме». Об этом сообщают власти республики. На Украине произошедшее объяснили «технологическим нарушением» с отключением линии между энергосистемами двух стран.

«Из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме утром в субботу, 31 января, произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча-Вулкэнешти-МГРЭС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы. Оператор системы электропередачи, компания “Молдэлектрика”, работает над устранением проблемы, в некоторых районах напряжение уже восстановлено», — говорится в заявлении.

Позднее в пресс-службе Национальной полиции отметили, что «из-за масштабных отключений электроэнергии» не работают светофоры, в связи с чем сотрудники полиции регулируют движение «на оживленных перекрестках» для предотвращения ДТП. Водителей призвали быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

О сложностях, вызванных перебоями с электричеством, сообщила и Таможенная служба. По данным ведомства, на некоторых пунктах нет электроэнергии и «таможенные процедуры временно выполняются вручную», а света нет даже в главном офисе.

Позднее власти заявили, что все медицинские и санитарные учреждения «в пострадавших регионах подключены к электрогенераторам». «Работа больниц, включая отделения интенсивной терапии, осуществляется без перебоев, и пациенты получают медицинскую помощь в безопасных условиях», — отметили в Минздраве республики.

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что во всех районах города отключилось электричество и не ходят троллейбусы. Сколько человек остались без света по всей Молдове, не уточняется.

Украинская «Страна.ua» сообщает, что из-за проблем с электроэнергией без света оставались многие регионы Украины, включая Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Сумскую, Житомирскую и Черниговскую области. Из-за отсутствия электроэнергии в крупных городах приостановлена работа метрополитена и движение электротранспорта. Жители Киева, Харькова и Житомира жалуются на проблемы с водоснабжением и отоплением.

Источники издания утверждают, что на Южноукраинской АЭС аварийно остановился один блок, а на другом вынуждено снизили мощность, как и на Ровенской АЭС.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль позднее сообщил, что сегодня утром «произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины».

«Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были выведены из эксплуатации блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применяются специальные графики аварийных отключений. Энергетики “Укрэнерго” работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен», — заявил он.