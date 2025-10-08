Молдавская власть перед парламентскими выборами объявила всю оппозицию «русскими шпионами», запугивание избирателей шло с двух сторон и помогло правящей партии. Такое мнение один из лидеров блока «Альтернатива», депутат Марк Ткачук высказал в специальном интервью RTVI.

«Молдова давно превратилась в несуверенное поле боя в выяснении отношений между разными геополитическими очагами», — считает Ткачук.

Политики «давным-давно раскололись» не по вопросам о том, как преодолеть бедность, остановить исход населения, создать новые рабочие места или провести воду на север страны, утверждает оппозиционер.

«Когда подходят парламентские выборы, то под респектабельным покрывалом конфликта цивилизаций, цивилизационного выбора здесь начинается одно и то же, уже раз за разом: конфликт мобилизаций и мобилизационного выбора. Когда по большому счету люди выбирают между Западом и Востоком», — рассказал Ткачук.

По его словам, на прошедших парламентских выборах у власти был только один «политтехнологический ход».

«Она заявила: «Либо мы будем в ЕС в 2028-29 году, либо — [придут] русские и Путин. При этом всю оппозицию они назвали «русскими шпионами», «предателями». Неважно, какого рода это были политики: проевропейские, «суверенисты», как принято сейчас говорить, или действительно пророссийские политики — все были названы агентами, предателями, врагами», — рассуждает Ткачук.

В итоге, как говорит оппозиционер, образовались две команды политиков: одна «выступала от Российской Федерации», другая — «под синим знаменем Евросоюза».

«Обе команды делали примерно одно и то же: они пугали людей <…> Все друг друга пугали. Пугали войной, пугали конфликтом, пугали танками», — сказал Марк Ткачук.

«И вот этот конкурс танковых биатлонов, который мы наблюдали в стране, предсказуемо привел к росту авторитета партии власти. Когда люди находятся в состоянии перманентного страха и ужаса, нагнетаемого с двух сторон, <…> естественная реакция — прижиматься к сапогам действующей власти. Так было всегда», — добавил Ткачук.

При этом, по его словам, «самые апокалиптичные прогнозы не сбылись».

«Молдавские выборы закончились, а ни натовские, ни русские танки не приехали», — заключил собеседник RTVI.