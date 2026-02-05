В городском медиабанке «Мосфото» появился необычный фоторепортаж: на снимках нарисованные персонажи проекта «Зима в Москве» «посещают» арт-павильоны проекта «Сделано в Москве». Каждое изображение сочетает реальную фотографию городского пространства и элементы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Основой репортажа стали фотографии арт-павильонов «Коньки» на Кузнецком Мосту, «Мандарин» на Арбате, «Коробка конфет» на Новом Арбате и флагманской площадки «Фабрика подарков» на Болотной площади. На кадрах кот и собака примеряют одежду и украшения, выбирают игрушки и сладости, фотографируются и «общаются» с посетителями.

Все изображения доступны для бесплатного скачивания. В медиабанке уточняют, что файлы прошли проверку и могут легально использоваться в социальных сетях, мессенджерах, СМИ и презентациях при условии указания источника — foto.mos.ru.

Арт-павильоны проекта «Сделано в Москве» открылись 1 декабря на центральных улицах столицы в рамках городского проекта «Зима в Москве». Его цель — поддержка столичных предпринимателей, повышение узнаваемости локальных брендов и привлечение новых клиентов. До конца февраля в городе будут работать девять арт-павильонов, а также флагманская площадка «Фабрика подарков» на Болотной площади.

Проект «Сделано в Москве» реализуется при поддержке правительства столицы и направлен на продвижение товаров, произведенных московскими предпринимателями. Сейчас в нем участвуют более 7,5 тыс. брендов, а на онлайн-площадке представлено свыше 36 тыс. товаров.