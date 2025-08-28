Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для 25-летнего Шеравгана Кунджумова. Мужчина обвиняется в нападении с ножом на сотрудников полиции на Щелковском шоссе, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Заседание проходило в закрытом формате. Кунджумов признал свою вину. За посягательство на жизнь правоохранителя иностранцу грозит до 20 лет колонии.

Согласно материалам следствия, 27 августа Кунджумов совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов в районе АЗС на Щелковском шоссе, уточнили в прокуратуре Москвы. Сначала он метнул две бутылки с зажигательной смесью в сторону полицейских машин, а затем атаковал сотрудников МВД, пытавшихся его задержать, с применением холодного оружия.

Как было установлено, нападавший — ранее судимый за террористическую деятельность Кунджумов, чье имя включено в соответствующий федеральный реестр. Еще в 2017 году он примкнул к исламистам и совместно с сообщниками разрабатывал планы терактов в крупных торговых центрах и объектах транспортной инфраструктуры.

В ноябре 2019 года Московский окружной военный суд (ныне 2-й Западный окружной военный суд) осудил Кунджумова на восемь лет колонии общего режима, писал “Коммерсант”. Приговор был вынесен за подготовку теракта, участие в террористическом сообществе, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Первоначально он отбывал наказание в исправительной колонии №6 Брянской области, но был переведен в саратовское учреждение вследствие нарушения тюремного режима. В марте текущего года осужденный был освобожден.