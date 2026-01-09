Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий сильного снегопада, который начался в городе вечером 8 января. Об этом сообщили в Городском хозяйстве столицы.

В ночное и утреннее время проводилось комплексное прометание дорог и тротуаров с последующей обработкой противогололедными материалами. Продолжается плановый вывоз снега с улично-дорожной сети.

«Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В течение дня запланированы работы по очистке крыш жилых зданий от снежных масс и наледи, а также уборка дворовых территорий. Приоритетное внимание уделяется поддержанию чистоты на подходах к объектам транспортной инфраструктуры — остановкам, станциям метро, МЦК и железнодорожным платформам, а также к социально значимым учреждениям.

Снегопад сопровождается порывистым ветром до 18 м/с. К ликвидации возможных нештатных ситуаций готовы аварийные бригады инженерных служб и префектур. Работы на высоте будут проводиться с обязательным ограждением опасных зон для обеспечения безопасности пешеходов.

По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки с сильным ветром сохранятся до утра 10 января. Жителей столицы призывают соблюдать осторожность в условиях непогоды.