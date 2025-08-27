В Москве задержали иностранца, который напал с ножом на полицейских у одного из домов на Щелковском шоссе, никто не пострадал, сообщили в Следственном комитете России. По данным Shot, перед задержанием он бросил в силовиков коктейль Молотова.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

«Сегодня фигурант, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ “Жилищник”. После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий», — заявили в СКР.

Мужчину задержали, в ближайшее время он будет доставлен на допрос.

Shot пишет, что мужчина сначала кинул в полицейских коктейль Молотова, а «при задержании достал нож и оказал сопротивление». «112» уточняет, что инцидент произошел около заправки «Татнефть».

По данным Baza, злоумышленник — 26-летний уроженец Таджикистана.

«Сегодня утром он поджег несколько предметов на дороге и мешал проезду, а когда на место приехали сотрудники полиции, напал на них с ножом. Правоохранители бегали за нарушителем несколько минут, пытаясь дубинкой выбить нож из его рук. В конце концов мужчину задержали», — пишет телеграм-канал.