Сильный взрыв прогремел в жилой многоэтажке на улице Кадырова в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot, Mash и «112».

Обновление: причиной ЧП в доме стал взрыв газового баллона, применяемого при монтаже натяжных потолков, рассказали ТАСС в оперативных службах.

По словам очевидцев, в нескольких квартирах выбило окна, поврежден балкон, видны следы горения. Как уточняет Mash, в результате взрыва, который произошел в двухкомнатной квартире, выбило стену на 15 этаже, она повисла на арматуре. Жители дома рассказали телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что они обеспокоены тем, что может обрушиться часть фасада.

По данным Mash, в результате взрыва пострадал один человек, по информации источника «Известий» — двое.

Официальной информации о происшествии пока нет. На месте находятся несколько автомобилей скорой помощи и МЧС.

ТАСС в оперативных службах сообщили, что взрыв произошел в квартире на 16-м этаже, возгорания не последовало. Несущие конструкции дома не повреждены, однако фасадную плиту придется демонтировать.

Телеграм-канал «112» пишет, что жильцов подъезда, в котором произошло ЧП эвакуировали, их разместят в школе, которая находится рядом с домом.