Процесс по делу организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося телефонным мошенничеством, начался в Пресненском районном суде Москвы, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, подсудимых обвиняют в том, что они похитили 84,6 млн рублей у 240 жителей разных регионов.

Следствие считает одним из руководителей аферы Дмитрия Шолдышева, который весной 2021 года был выдан российской стороне правоохранительными органами Беларуси по запросу Генпрокуратуры. Другими лидерами ОПС, по версии следователей, были Артем Либеров, Никита Батвинский и некий Балаян, объявленный в розыск.

Уголовное дело в отношении подсудимых возбуждено по статье «Создание преступного сообщества в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений» (ч. 1 ст. 210 УК России). Следствие полагает, что ОПС была разделена на четыре группы, каждая из которых занималась обзвоном россиян с целью хищения средств с их банковских счетов.

Как правило, мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности какого-либо российского банка и вводили жертву в заблуждение, сообщая ей по телефону, что по ее банковской карте зарегистрированы «несанкционированные операции». В ходе беседы они заполучали сведения об этой карте, включая ее CVC-код, а также вынуждали жертву под видом необходимых мер по защите средств предоставить им доступ к банковскому счету онлайн. ОПС использовала и еще одну схему: звонивший убеждал абонента перевести деньги на «безопасный счет», чтобы их защитить.

«При этом махинаторы на протяжении разговора оказывали на жертву постоянное психологическое давление, чтобы ускорить процесс перевода денег, при этом заверяя, что “преступники” будут непременно изобличены», — пишет «Коммерсантъ».

В одном из случаев, где жертвой стала жительница Екатеринбурга, мошенники оплатили украденными деньгами заказ на сайте «Связного», купив на имя Никиты Батвинского несколько iPhone. Как следует из материалов дела, Шолдышев велел Батвинскому и Либерову забрать оплаченные смартфоны из разных торговых точек «Связного» в Москве и Московской области, но они, не желая посещать салоны лично и попадать на установленные там камеры видеонаблюдения, заказали доставку товара.

Впоследствии айфоны были проданы в ТК «Горбушкин двор» при непосредственном участии Артема Либерова. Вырученные от продажи деньги участники аферы делили между собой пропорционально их роли в конкретной махинации, а распределением средств занимался Балаян.