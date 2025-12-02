Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении офицера российской армии, подполковника Владимира Парфирьева, который признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, включая двойное убийство, покушение на убийство и угон автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно установленным судом обстоятельствам, в марте 2025 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил на трассе М-5 «Урал» убийство своего сослуживца и случайного водителя такси. В дальнейшем он предпринял попытку убить очевидца этого преступления и угнал автомобиль.

В ходе судебного заседания осужденный полностью признал свою вину, заявив, что под воздействием спиртного воспринял сослуживца и таксиста как украинских военнослужащих, пленивших его, что и стало мотивом для убийств.

По совокупности преступлений — убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство с целью сокрытия другого преступления (ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и неправомерное завладение автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ) — суд назначил подполковнику Парфирьеву наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

При вынесении приговора были учтены как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. К первым суд отнес совершение преступления в состоянии опьянения. Вторыми стало полное раскаяние подсудимого, его активное содействие следствию, статус ветерана боевых действий и прохождение службы в зоне СВО.

Кроме лишения свободы, суд взыскал с осужденного в пользу двух потерпевших компенсацию морального вреда в размере 4 тысяч рублей каждому. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном процессуальном порядке.