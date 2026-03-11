Вечером 11 марта на железнодорожной станции «Маленковская» Ярославского направления в Москве пригородный электропоезд насмерть сбил четырех человек. Информацию об этом распространила пресс-служба Московской железной дороги.

Как уточнили в МЖД, инцидент произошел в 19:20 по местному времени. Под колеса состава № 7229, следовавшего по маршруту «Болшево — Ярославский вокзал», попали люди, которые, по предварительной версии, находились на путях с нарушением правил безопасности. Личности погибших и обстоятельства произошедшего пока не разглашаются.

По предварительным данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России, погибшие могли переходить железнодорожные пути в неположенном месте.

Из-за происшествия на Ярославском направлении временно задерживались несколько пригородных поездов, следовавших как в сторону Москвы, так и в область. В МЖД прокомментировали ситуацию, предупредив пассажиров о возможных изменениях в расписании. К настоящему моменту движение электропоездов полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

В связи с трагическим случаем Московская железная дорога в очередной раз обратилась к гражданам с призывом неукоснительно соблюдать правила безопасности. В ведомстве напомнили, что нахождение на железнодорожных путях в неположенных местах, использование наушников и отвлечение на гаджеты при переходе через рельсы смертельно опасны.