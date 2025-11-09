В результате ДТП на Международном шоссе в Москве погиб находившийся за рулем криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом 9 ноября сообщили РБК и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Авария произошла в ночь на воскресенье. Как сообщили в московской прокуратуре, водитель Lamborgini «совершил наезд на препятствие», после чего автомобиль перевернулся и загорелся. В результате ДТП двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы.

В столичной Госавтоинспекции заявили, что водитель не справился с управлением. Там уточнили, что авария произошла в 1:23 мск.

От удара по барьерному ограждению машина смялась, а ее детали вылетели с моста в радиусе нескольких метров, пишет телеграм-канал SHOT. Кроме того, сбит столб с камерой видеонаблюдения и поврежден шкаф электрооборудования. По данным Mash, после аварии возле перевернутого джипа нашли пачку пятитысячных купюр.

В департаменте транспорта Москвы сообщали о временном перекрытии движения по Международному шоссе по направлению в центр. Вскоре его восстановили.

Сотни штрафов

Как пишет Baza, за рулем Lamborghini Urus сидел владелец автомобиля 36-летний криптобизнесмен Алексей Долгих, он погиб на месте. В результате ДТП также скончался пассажир Иван Соловьев, говорится в публикации. Еще двух пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу с травмами: 21-летний Никита Тезиков получил открытый перелом ноги, у 22-летнего Кирилла Мочалова множественные переломы.

Mash публикует кадры, снятые на видеорегистратор, на которых водитель Lamborghini Urus, как утверждается, едет с превышением скорости. Долгих «летел» на своей машине со скоростью около 100 км/ч при ограничении в 50 км/ч, пишет Shot.

SHOT писал, что Долгих купил Lamborghini Urus летом прошлого года за 35 млн рублей. По данным канала, с августа 2024 года на автомобиль было выписано 586 штрафов на 1,1 млн рублей. «Почти все за превышение скорости. Большинство штрафов переданы в ФССП», — говорится в посте.

Чаще всего Долгих нарушал скоростной режим, шесть раз его «ловили» за езду непристегнутым, сообщает Mash.

Стрельба в центре Москвы и подозрение в отмывании денег

В сентябре 2024 года SHOT сообщал, что на Lamborghini Долгих скрылись участники стрельбы в ресторане «Аист» на Патриарших прудах в Москве.

«Тогда компания парней стала приставать к девушке, плеснула в нее водой, другие мужчины сделали замечание, потом несколько раз пальнули из травмата и скрылись — вроде как на пресловутом Urus с Долгих за рулем», — пишет «МК».

По информации издания, Долгих «объявили в розыск», после чего тот сам явился в полицию и заявил, что был в заведении и сделал замечание, но ушел до начала стрельбы.

Позднее Пресненский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о стрельбе в ресторане «Аист» — Дмитрия Харитонова и Руслана Сивакова. Им было предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

SHOT также пишет, что Долгих также подозревался в отмывании денег, из-за чего был внесен в «черный список» российских банков.