В Москве представили первого отечественного антропоморфного робота, оснащенного искусственным интеллектом, однако презентация началась с неожиданного инцидента — машина упала непосредственно во время показа. Об этом пишет «Агентство городских новостей Москва».

Согласно разошедшимся в соцсетях видео, робот, сопровождаемый двумя людьми, поднялся на сцену под трек из фильма «Рокки». После этого им была предпринята попытка помахать рукой, в ходе которой он потерял равновесие и упал. В результате сотрудники подняли Aidol с пола и унесли его за кулисы. При этом демонстрация сидячей версии устройства прошла «без казусов».

Как пояснил в ходе мероприятия директор компании-разработчика «Новая технологическая коалиция» Владимир Витухин, робот по имени Aidol обладает высокой степенью локализации — 77% его компонентов произведены в России. Основное функциональное назначение разработки — демонстрация способности к бипедальному (на двух ногах) передвижению, манипулированию предметами и коммуникации с людьми.

По словам Витухина, помимо выполнения команд, робот способен естественно и рационально взаимодействовать с человеком. Неудачное начало презентации, когда устройство упало, разработчик охарактеризовал не как сбой, а как часть процесса «обучения в реальном времени».

Кроме того, в ходе презентации разработчики рассказали, что техническая платформа робота включает в себя комплекс из 19 сервоприводов, который позволяет машине воспроизводить 12 фундаментальных эмоций.

«Силиконовая кожа разной жестокости способна передать эмоциональные нюансы. Робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. Это значит, что он может улыбнуться, задуматься и удивиться, совсем как человек», — добавил Витухин.

Перспективные сферы применения разработки, по словам создателей, включают сервисную индустрию, промышленное производство и использование в общественных пространствах.