Десятиклассник совершил нападение на учителя в одной из столичных школ. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента образования Москвы.

По информации представителей департамента, в отсутствие преподавателя учащийся зашел в класс, чтобы самовольно забрать лежавшие на столе тетради и убрать их к себе в портфель.

Когда учитель вернулся в помещение и потребовал вернуть тетради, заметив их отсутствие, ученик нанес несколько ударов женщине по голове. Пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц.

В департаменте образования назвали подобное поведение противоречащим «всем нормам морали» и абсолютно недопустимым. Сотрудники школы организовали внутренне расследование по факту случившегося.

С целью выяснения деталей произошедшего были также привлечены сотрудники правоохранительных органов. Ожидается, что по результатам проверки нападавший понесет ответственность в соответствии с законодательством. Помимо этого, в школе рассмотрят вопрос о его исключении.

Днем ранее, 11 ноября, издание MSK1 сообщило о нападении одного из учеников школы в подмосковном Раменском с ножом на одноклассника. Нападение девятиклассника произошло в раздевалке во время перемены.

В ходе конфликта учащийся сначала достал перочинный нож и несколько раз ударил свою жертву кулаком в лицо. На кадрах, опубликованных очевидцами, можно было увидеть как по одежде пострадавшего течет кровь.

По словам чиновников из администрации Раменского, родители пострадавшего приняли решение не рассматривать случившееся как преступление. В то же время, Следственный комитет по Московской области открыли уголовные дела о хулиганстве и возможной халатности со стороны сотрудников школы.