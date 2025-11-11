19 ноября Останкинский суд Москвы рассмотрит материал об административном правонарушении по статье о нарушении военного положения в отношении жителя столицы. Мужчине грозит до 30 суток ареста, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Как следует из данных на портале столичных судов общей юрисдикции, привлекаемым лицом по ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП России стал Кузин А. Д. По информации агентства, речь идет о жителе Москвы.

Дело о нарушении военного положения было зарегистрировано 27 октября, заседание по нему состоится 19 ноября в 16:00 мск в Останкинском суде столицы. Детали о личности фигуранта дела, как и обстоятельства предполагаемого правонарушения не раскрываются.

Подсудимому может грозить административный штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток.

Статья о нарушении военного положения введена в Кодекс об административных правонарушениях в 2023 году. Военное положение было введено на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в октябре 2022 года. Введение военного положения предполагает действие особого правового режима на территории страны или в отдельных районах в случае внешней агрессии или при наличии непосредственной угрозы.

В нескольких регионах, граничащих с Украиной, действует «средний уровень реагирования», в Центральном и Южном федеральных округах был введен «уровень повышенной готовности», а в других регионах установлен «уровень базовой готовности».

Московский суд впервые зарегистрировал дело по статье о нарушении военного положения 22 октября. В качестве привлекаемого лица был указан Фрид Е.Р., а в графе «другие участники» на сайте столичных судов общей юрисдикции значился ОМВД «Артемовский». Дело было возвращено на следующий день после регистрации, судебного заседания по нему назначено не было.