Экс-заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова задержали в Москве. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По информации Цыденова, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, в числе субподрядчиков объекта «оказались аффилированные с Луковниковым люди».

«О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить. Самый доверенный человек был», — написал он.

Глава республики также отметил, что сам из Москвы приглашал Луковникова как специалиста в строительстве

Бывший зампред будет этапирован в Улан-Удэ, где с ним проведут следственные действия.

Строительство третьего моста в Улан-Удэ идет с 2020 года, конечный срок сдачи объекта сдвигался ни один раз. Согласно последней информации, запустить мост в эксплуатацию планируют в начале 2027 года.

«Это разгрузит транспортные потоки, а новая дорога станет связующей артерией между Октябрьским и Железнодорожным районами города», — сообщали «Вести Бурятия».

В правительстве Бурятии Луковников работал с ноября 2017 года. В январе 2024 года он уволился со своего поста по собственному желанию. В августе того же года вернулся на должность заместителя председателя и проработал до июня 2025 года, после чего вновь уволился по собственному желанию.

В правительстве Луковников курировал инфраструктурный блок. При его участии в центре Улан-Удэ в 2023 году началась реализация мастер-плана по реконструкции города, одобренная президентом России Владимиром Путиным.

В декабре 2023 года Луковникова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.