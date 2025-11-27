С 1 сентября в Москве и Московской области начал работу пилотный проект по цифровому миграционному учету, основанный на обязательном использовании мобильного приложения «Амина». Об этом рассказал врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Игорь Дудник.

По его словам, приложение позволяет МВД получать оперативную информацию о геолокации иностранных граждан, что, как утверждает ведомство, усилит контроль безопасности и упростит администрирование. Новая система введена на основании федерального закона № 121-ФЗ и предназначена для трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины.

Регистрация через «Амину» заменяет личные визиты в подразделения МВД и уведомления со стороны принимающих жилье граждан. Данные об адресе проживания и его смене теперь мигранты передают самостоятельно через приложение. Отсутствие сведений о геолокации более трех рабочих дней может привести к снятию с учета и включению в реестр контролируемых лиц.

Параллельно во всех московских аэропортах действует система обязательной биометрической идентификации для иностранцев: фотографирование и дактилоскопия при въезде и выезде. Исключения предусмотрены для граждан Белоруссии, дипломатов, сотрудников международных организаций и детей младше шести лет.

Для авторизации в «Амине» требуется электронная карта иностранного гражданина, которая действует с конца 2024 года. По ней сотрудники полиции могут проверить сведения о дактилоскопии, медосвидетельствовании, оплате патента и возможных ограничениях.

Дудник отмечает, что собственники жилья больше не обязаны уведомлять МВД о проживании у них иностранцев — весь учет осуществляется через приложение. Отказаться от установки «Амины» нельзя: в случае удаления приложения или попыток его обхода иностранец рискует попасть в реестр контролируемых лиц.

По данным МВД, приложение также помогает выявлять случаи фиктивной регистрации и ускоряет работу по проверке нарушений. «Это инструмент не для ограничения, а для защиты и безопасности каждого жителя Москвы», — подчеркнул Дудник.