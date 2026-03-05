Вечером 4 марта в Москве зарезали мужчину 2003 года рождения во время конфликта, сообщает столичная прокуратура. Инцидент произошел около одного из домов по Ленинградскому проспекту.

В потасовке участвовали три человека. Один из конфликтующих достал нож и нанес удары двум оппонентам. Мужчина 2003 года рождения скончался от полученных ранений, пострадавший 1996 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии.

Нападавшего 1998 года рождения задержали на месте происшествия. В ГУ МВД по Москве уточнили, что до приезда полиции его удерживали местные жители. Позже правоохранители отвезли обвиняемого в отдел, чтобы передать его следственным органам. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле у Савеловский межрайонной прокуратуры.

Телеграм-канал «112» утверждает, что конфликт произошел у станции метро «Сокол». Ножевые ранения нанес 28-летний молодой человек. В настоящее время он находится на допросе. Возбуждено уголовное дело.

Накануне 4 марта медсестру больницы Асбеста (Свердловская область) по имени Виктория прямо на работе зарезал бывший супруг. В этот день у женщины был выходной и она пришла в медицинское учреждение как пациентка. Ее коллега рассказала Е1, что на входе в здание муж спрятал нож, «иначе охрана бы его остановила».

Супруги жили раздельно, а в феврале 2026 года женщина подала на развод. Другая собеседница Е1 сообщила, что мужчина якобы употреблял наркотики, за что его уже увольняли с работы. В день убийства он был на смене, но «в третьем часу дня сорвался с работы с бешеными глазами» и в самой больнице «был в неадекватном состоянии». Она утверждает, что нападавший нанес Виктории семь ножевых ранений и убежал.

Мужчина планировал скрыться в своем гараже, но его перехватили и задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве (105 УК РФ). В СУСК РФ по Свердловской области уточнили, что ранее подозреваемый был неоднократно судим.

У погибшей осталось шестеро детей, их передали под опеку родной тети по материнской линии. Главврач больницы, где работала медсестра, пообещал оказать семье всю необходимую помощь и поддержку.