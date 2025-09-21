Челябинская область, Свердловская область и Краснодарский край возглавили рейтинг регионов с наибольшим количеством преступлений, совершенных рецидивистами в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Как пишет агентство, в Челябинской области зарегистрировано 19,5 тыс. преступлений, совершенных лицами, ранее имевшими судимость. Незначительно отстает Свердловская область с показателем в 18,9 тыс. таких правонарушений.

Замыкает тройку антирейтинга Краснодарский край — здесь зафиксированы 16,6 тыс. преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами.

В общей сложности в России в 2024 году правоохранительные органы выявили более 513 тыс. преступлений, совершенных рецидивистами.

Наибольшая концентрация таких правонарушений наблюдается в Приволжском федеральном округе, где число подобных случаев превысило 105 тыс.

На второй позиции расположился Центральный федеральный округ (более 94 тыс. преступлений). Третье место — Сибирский федеральный округ (свыше 82 тыс.).

В январе Генпрокуратура сообщила, что, по данным анализа за период с января по ноябрь 2024 года, уровень рецидивной преступности в России снижается. В ведомстве заявили, что в прошлом году было расследовано 475,2 тыс. преступлений, совершенных лицами с судимостью, что на 13,3% меньше, чем в 2023 году.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года было зафиксировано более 547 тыс. таких преступлений, в 2022 году — около 572 тыс.

В апреле МВД России сообщало, что, по данным за январь — март 2025 года, количество уголовных преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами, уменьшилось на 16,5%.