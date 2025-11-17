В Мытищах произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного МЧС.

Горящее здание находится на территории церкви Николая Чудотворца на улице Красина. Рядом находится торговый центр XL Outlet, где расположен аквапарк «Ква-ква парк», район окутан дымом.

По данным телеграм-канала «Мытищи Live», горит цех по производству мебели.

Площадь возгорания составляет 800 кв. м, сообщили в МЧС. К тушению привлечены 39 специалистов и 13 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.