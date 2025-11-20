Американское космическое агентство NASA представило новые снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанные ее миссиями после появления кометы из-за Солнца.

Для обнародования последних фотографий межзвездной кометы 3I/ATLAS NASA созвало специальный брифинг в Космическом центре имени Годдарда. На нем выступили заместители руководителя NASA Амит Кшатрия и Ники Фокс, и.о. директора отделения астрофизики Шон Домагал-Голдман и ведущий специалист по малым телам солнечной системы Том Статлер.

Объект, привлекший внимание всего научного сообщества, был обнаружен 1 июля 2025 года чилийским телескопом, входящим в роботизированную систему астрономического обзора ATLAS, которую финансирует NASA. Это всего лишь третий подтвержденный межзвездный объект в истории астрономии после астероида Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).

Комета прошла на минимальном расстоянии от Солнца в 210 млн километров 29 октября, однако во время прохождения этой точки — перигелия — она находилась за Солнцем, поэтому с Земли не наблюдалась. Теперь комета вышла из-за Солнца и наземные и космические телескопы вновь получают ее снимки.

Гипотеза искусственного происхождения кометы, которую отстаивает гарвардский астрофизик Ави Леб, основана на якобы необычном ее поведении. Параллельно с дискуссией о природе объекта выдвигаются предположения о его возможном возрасте. Британский астроном Мэттью Хопкинс из Оксфордского университета, применив собственную статистическую модель, пришел к выводу, что 3I/Atlas может быть древнейшей из известных науке комет.