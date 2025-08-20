В Нижнем Новгороде убили и обезглавили мужчину и женщину, выбросив их головы в гаражах. Подозреваемый задержан по горячим следам — это 41-летний уроженец Калининграда, ранее судимый за убийство и кражу, сообщили в региональном главке МВД России.

Тела жертв были обнаружены в ночь на 19 августа в квартире на улице Раевского. В полицию позвонила соседка, которую встревожил характерный неприятный запах. Вскрыв дверь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили «захламленное помещение», где лежали два обезглавленных трупа — мужской и женский.

Это оказались 51-летняя владелица жилья и ее 70-летний сожитель. По данным местного издания «В городе N», соседка рассказала, что в квартире часто бывал друг зятя убитой хозяйки. На него сразу же пало подозрение, и вскоре сотрудники угрозыска нашли мужчину в заброшенной постройке на улице Генкиной, где и задержали.

Задержанного увезли на допрос в следственный отдел по Автозаводскому району Нижнего Новгорода, возбудив уголовное дело об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в нижегородском областном следственном управлении СКР. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

Допросив задержанного и изучив собранные улики, следствие пришло к выводу, что не раньше начала августа он поссорился со своими квартирными хозяевами и нанес обоим ножевые ранения в шею, после чего «отчленил головы».

«От полученных телесных повреждений смерть потерпевших наступила на месте происшествия», — заявили в нижегородском СУ СКР.

Чтобы скрыть преступление и избежать ответственности, мужчина вынес отрезанные головы на улицу и «сокрыл» их среди гаражей поблизости, а потом попытался спрятаться в заброшенном здании, где и был задержан.

В Следкоме уточнили, что в ближайшее время подадут в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается, его взяла под контроль нижегородская областная прокуратура.