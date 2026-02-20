В Новосибирске задержан бывший тренер по фигурному катанию Константин Медовиков, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина был взят под стражу у себя дома после возвращения с работы. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, при этом следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

По данным источника, речь идет о возобновлении расследования по уголовному делу, возбужденному в прошлом году.

В апреле 2025 года несколько матерей юных фигуристок обвинили Медовикова в неподобающем поведении. Женщины обратились с заявлениями в полицию. В мэрии Новосибирска тогда заявили, что за 11 лет работы тренера в муниципальном центре зимних видов спорта жалоб на него не поступало. Сам он уволился оттуда незадолго до обращения матерей спортсменок в полицию — в марте того же года.

Ситуация расколола родительское сообщество: другая группа родителей выступила в поддержку тренера и инициировала проверку в отношении одной из обвинительниц. Мать фигуристки, в свою очередь, назвала эти обвинения в свой адрес «плодом бурной фантазии».

Летом 2025 года сообщалось, что возбуждение уголовного дела было признано незаконным, однако теперь расследование возобновлено. За развитием событий следит и Федерация фигурного катания на коньках России.