В Новосибирске расследуют уголовное дело по факту убийства супружеской пары. Подозреваемый — 41-летний инструктор-кинолог, который работает в исправительной колонии № 18. Погибшие жили с ним по соседству, пишет «КП-Новосибирск».

По информации областного управления МВД, 9 февраля кинолог взял зарегистрированное огнестрельное оружие, вышел из дома и выстрелил в 36-летнего соседа,а затем в его 30-летнюю жену — женщина пыталась убежать, но сделать этого ей не удалось. После этого подозреваемый повторно выстрелил в мужчину. Оба потерпевших скончались на месте. Кинолог сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Его задержали, предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

По данным «КП-Новосибирск», между соседями долгое время длился конфликт. «МК Новосибирск» со ссылкой на источники сообщает, что инцидент произошел после того, как супруги пытались проникнуть к мужчине в дом. Кинолог не раз обращался в полицию с заявлениями на соседа, жаловался на угрозы и поврежденный автомобиль.

Как сообщили в ГУФСИН и местных СМИ, погибший мужчина ранее неоднократно был судим. Среди его судимостей — угроза убийством, кражи, угон, причинение имущественного ущерба, а также надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

«КП-Новосибирск» со ссылкой на знакомую погибшей семьи пишет, что квартиру «в доме на двух хозяев» супруги купили незадолго до трагедии. У пары осталось трое детей. По словам собеседницы издания, в момент стрельбы дома мог находится младший ребенок. Знакомая также рассказала, что подозреваемый и погибшие иногда вместе выпивали.

В ГУФСИН по Новосибирской области подтвердили ТАСС, что задержанный работает в системе с февраля 2024 года. В ведомстве его характеризуют положительно. Мужчина женат, у него трое детей, дисциплинарных взысканий не имеет. В полиции уточнили, что он инвалид — у него ампутирована нога.

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве двух лиц. ГУФСИН по Новосибирской области начало служебную проверку.