В Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием каршерингового автомобиля. По информации NGS.ru, Volkswagen Polo на большой скорости вылетел на остановку общественного транспорта «Октябрьский универмаг», где в этот момент находились люди и сбил около семи человек. После столкновения с павильоном машина задела придорожный киоск.

Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. Сейчас на месте работает Госавтоинспекция. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек, включая ребенка, также известно об одном погибшем. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая скорую помощь и МЧС. Все пострадавшие были госпитализированы.

В областном Минздраве уточнили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо — в тяжелом, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

Со слов очевидцев, в автомобиле находились трое молодых людей. По предварительной информации, водитель получил рассечение брови, а один из пассажиров — травму руки. Свидетель также отметил, что среди пострадавших на остановке наиболее серьезные травмы получил 11-летний ребенок.