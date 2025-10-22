Президенты Азербайджана и Казахстана на встрече в Астане заявили о плане активного развития Среднего транспортного коридора, соединяющего Китай и Европу. Одним из главных отличий этого транспортного маршрута, является его движение в обход России. Логистический проект, который после своего запуска в 2017 году, работал с минимальной нагрузкой, теперь становится ключевым для обоих стран, сообщает пресс-служба президента Казахстана Aqorda.

Средний транспортный коридор (СТК) или Транскаспийский транспортный маршрут, предусматривает доставку грузов из Китая в Европу. Транспортный коридор был запущен в 2017 году. Он предусматривает поставку грузов по железной дороге и с помощью паромов из Китая через Казахстан, Азербайджан и Грузию, используя порты Актау, Баку и Батуми. Этот путь является прямой альтернативой традиционным транспортным маршрутам, проходящим через территорию России.

После 2022 года маршрут активно развивается именно как альтернатива российским маршрутам доставки. В 2023—2024 годах участники проекта модернизировали ключевые участки СТК и увеличили пропускную способность каспийских портов.

Во время переговоров президентам Азербайджана и Казахстана был представлен план развития маршрута: так, согласно прогнозам, объем перевозок по СТК уже к 2030 году может увеличиться в три раза. Стороны обсудили также дальнейшую модернизацию портовой инфраструктуры, повышение пропускной способности железных дорог и упрощение таможенных процедур.

Особое внимание было уделено росту грузопотока из Китая в Азербайджан. Этот фактор, по словам участников встречи, стал одним из ключевых драйверов развития СТК и подтверждает его потенциал как стратегического направления евразийской логистики.

Президенты также подчеркнули, что расширение маршрута позволит странам региона снизить зависимость от российских транспортных направлений и диверсифицировать экспортные пути. В частности, обсуждается использование маршрута Баку — Тбилиси — Джейхан для поставок нефти и нефтепродуктов в Европу, а также создание новых логистических центров на Каспийском побережье.