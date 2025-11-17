Израильские археологи обнаружили древнейшую в мире скульптуру, изображающую взаимодействие человека с животным. Женщина, склонившая голову под шеей гуся, вылеплена древним мастером в эпоху перехода местных племен к оседлому образу жизни 12 тыс. лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Древние художественные изображения позволяют ученым понять, как наши предки воспринимали не только отношения с другими людьми, но и с окружающей средой, их духовные и мистические воззрения. Поэтому особо ценными и редкими считаются работы, в которых показано взаимодействие древних людей с животными. Однако от палеолитических культур до нас дошло чрезвычайно мало таких произведений — это лишь несколько рисунков эпохи верхнего палеолита, известных в основном по памятникам в Европе.

Необычную находку, которая переворачивает представления об изобразительном искусстве древних сообществ, сделали археологи под руководством Лорана Дэвина из Еврейского университета в Иерусалиме. Миниатюрная глиняная фигурка, изображающая женщину и гуся, была обнаружена в Израиле при раскопках археологического памятника натуфийской культуры Нахаль Эйн-Гев II возрастом 12 тыс. лет. Статуэтку нашли внутри полукруглого, выложенного из камней на склоне холма строения, в котором были обнаружены 20 человеческих захоронений и следы ритуальных подношений.

В конце плейстоцена популяции охотников-собирателей Передней Азии начинали вести более оседлый образ жизни, переходить от охоты и собирательства к земледелию и животноводству. Одной из наиболее ярких общностей того периода была натуфийская археологическая культура, существовавшая на территории Леванта 15-11,5 тыс. лет назад.

Фигурка размером всего 3,7 сантиметра, изображающая женщину, наклонившую голову под шеей гуся, выполнена из местной глины путем обжига до температуры 400 градусов Цельсия. То, что на ней нет трещин, указывает на высушивание фигурки перед обжигом и высокий контроль условий изготовления. Микроскопический и химический анализ позволили выявить остатки красного пигмента — охры, которую использовали при изготовлении шеи и головы гуся и самой женщины. Также на фигурке был обнаружен отпечаток пальца, указывающий на то, что ее сделал либо подросток, либо женщина.

Умелое использование объема, света и тени при создании этого объекта уникально и встречается впервые в художественных произведениях неолита, отмечают ученые. «Отсутствующее основание объекта не дает понять, должен ли был он демонстрироваться или нет, однако точное, достоверное использование объема глины, расположение надрезов, и игра с перспективой свидетельствуют о сложном выстраивании отношений между двумя субъектами, наряду с инновационным выстраиванием фигуры с использованием света и тени», — говорится в исследовании.

Изображение женщины с гусем иллюстрирует нечто большее, чем сцену из повседневной жизни — оно изображает птицу скорее живой, чем как объект охоты, считают ученые. Известно, что гуси были неотъемлемой частью рациона натуфийцев, и фигурка скорее олицетворяет мифологическую встречу, связанную с анимистическими верованиями. Ранее в Нахаль Эйн-Гев II было обнаружено 229 останков гусей — они составили 3% всех найденных скелетов животных.

«Эта находка является экстраординарной по нескольким направлениям, — пояснил Дэвин. — Это не только древнейшая в мире фигурка, изображающая взаимодействие животного и человека, но также и древнейшее натуралистичное изображение женщины, найденное в юго-западной Азии».

«Фигурка из Нахаль Эйн-Гев II застала момент трансформации, — пояснил соавтор работы профессор Леора Гроссман. — Это переход от мира мобильных охотников-собирателей к первым оседлым сообществам, показывающий, как воображение и символическое мышление стали формировать человеческую культуру».