С сентября в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». В ее рамках ученики 10-11-х классов смогут выполнять социальные задачи некоммерческих организаций, госструктур и социального бизнеса. Об этом пишет РБК со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Программа стартовала в сентябре 2024 года в десяти пилотных регионах России в рамках внеурочной деятельности. Спустя год ее внедрили в школах и учреждениях среднего профессионального образования 30 регионов. Теперь школы смогут внедрять «Обучение служением» в учебную программу старших классов.

«Обучение служением» поможет школьникам «раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», сообщил Кравцов.

Школьники работают над проектами в рамках программы под руководством преподавателей и студентов самостоятельно либо в командах. За успешное выполнение задач участники получают до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Впоследствии их можно использовать для получения дополнительных баллов к ЕГЭ. Также волонтерские часы дают преимущество при получении грантов, стипендий и трудоустройстве.

В Ханты-Мансийске участники программы «Обучение служением. Первые» по заказу общественной организации «СборХМ» создали блокнот с биографиями ХМАО — участников военной операции. В Нижнем Новгороде школьники помогали пожилым людям освоить цифровые технологии. В Мордовии старшеклассники совместно с Мордовским краеведческим музеем создали игру-раскраску «Народов дружная семья».