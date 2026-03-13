В Одессе в возрасте 61 года умер актер Василий Скромный, известный по роли рыжего школьного хулигана Макара Гусева в советском фильме «Приключения Электроника». Об этом сообщил в соцсети его друг Виктор Деркач.

«Сегодня не стало Василия Михайловича…» — написал он 11 марта, сопроводив пост фотографиями Скромного и кадрами из фильма.

Деркач не привел подробностей смерти актера. Украинское издание «Интент» пишет со ссылкой на близких Скромного, что в последние месяцы он боролся с раком.

«После установления диагноза он проходил лечение в одесских больницах — курс химиотерапии, обследования и другие процедуры. Ситуацию осложнили проблемы с сердцем, возникшие во время лечения», — говорится в публикации.

Сыгравший Электроника российский актер Владимир Торсуев рассказал «Комсомольской правде», что Скромный как потомственный моряк после ухода из сферы кино ходил на торговых судах, море было его страстью.

«Я очень скорблю. <…> Был хороший семьянин, честный, порядочный человек. 61 год — это очень рано и очень неожиданно. Насколько знаю, умер от онкологии, которая забрала его за несколько месяцев буквально», — рассказал Торсуев.

В разговоре с NEWS.ru актер признался, что они с братом Юрием Торсуевым достаточно давно не виделись с Василием Скромным из-за политической ситуации, но продолжали дружить и общаться негласно.

«Он долгое время служил на украинских судах, там не поощряется связь с нами, я имею в виду меня и брата. Тем не менее последние два-три года мы находили общих знакомых, общались тайно. На самом деле очень жаль, [что Скромного не стало]. Онкология съела его очень быстро. Он был просто классный мужик», — заключил Владимир Торсуев.