В окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла зарегистрировали радиационный шторм уровня S4, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По ее данным, поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц, а позже — достиг 37 тыс. единиц.

Значение в 37 тыс. единиц стало рекордным для 21 века. При этом самым большим радиационным штормом в истории до сих пор остается явление, зафиксированное еще в прошлом веке. Как указывает ИКА РАН, тогда поток солнечных протонов достиг около 40 тыс. единиц.

Ученые уточнили, что радиационный шторм уровня S5 существует только в теории, и за современную историю не наблюдался ни разу. По их словам, даже на рекордных значениях энергетические частицы не способны дойти до Земли — они полностью блокируются магнитным полем и атмосферой.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отметило, что на фоне радиационного шторма могут возникнуть проблемы в работе спутников, включая помехи в системах получения изображений. Кроме того, возникает радиационная опасность для астронавтов во время выхода в открытый космос. На высоких частотах в полярных регионах могут начаться перебои в радиосвязи и увеличиться ошибки в навигации.

Резкому росту потока протонов предшествовала вспышка на Солнце, которая достигла наивысшего балла X. Это первая вспышка такого уровня в 2026 года — более сильное событие было зафиксировано 14 ноября 2025-го.

В Лаборатории подчеркнули, что на фоне общей низкой активности Солнца произошедшее на данный момент выглядит как «результат исключительно редкого стечения обстоятельств».