В Оренбурге жилой дом получил повреждения при отражении атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Евгений Солнцев. За три с половиной часа до этого он предупредил об опасности БПЛА в регионе, введении плана «Ковер» и возможных перебоях со связью.

«Пострадавших в результате атаки вражеским БПЛА на многоквартирный дом в Оренбурге нет. <…> В доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители в данный момент эвакуированы. Им предложено размещение в гостинице. Решение переехать приняла одна семья», — уточнил глава региона.

Он добавил, что на месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, а также представители городской и областной администраций. Солнцев напомнил, что опасность атаки сохраняется и призвал население к бдительности.

Позднее губернатор написал о введении режима повышенной готовности в Оренбурге, Орске и Ясном.

По данным «Осторожно, новости», который ссылается на очевидцев, дроном повреждены несколько квартир в многоэтажке на Волгоградской улице Оренбурга. За несколько минут до этого местные жители заметили аппарат, летящий на низкой высоте, сообщает Mash.

Каналы «Военный обозреватель» и «Военный осведомитель» пишут, что по дому ударил беспилотник-камикадзе типа «Лютый».

По сведениям регионального издания 56orb.ru, в нескольких домах вокруг выбило стекла. Жителей пострадавшего дома вывели на улицу. Прибывший на место мэр Оренбурга Альберт Юмадилов пообещал, что они смогут вернуться в свои квартиры уже через несколько часов, если так решит следственная группа.

«В ближайшие полтора-два часа никто в дом не зайдет. Сейчас приедет следственная группа, они обследуют дом. Если они дадут точную гарантию безопасности вхождения в дом, мы всех запустим. Здесь скапливаться сейчас не надо», — обратился Юмадилов к жильцам.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадали три квартиры.

Помимо Оренбуржья, в зоне беспилотной опасности с утра 12 мая оказались Пермский край и Челябинская область, пишет tagilcity.ru.

Минобороны России сообщало об уничтожении в ночь на 12 мая 27 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. С 7 до 9 утра по московскому времени средства ПВО перехватили четыре дрона над Волгоградской и Ростовской областями, добавили позже в ведомстве.