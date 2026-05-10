Боевики атаковали полицейский пост в округе Банну в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Погибло как минимум 12 сотрудников полиции, еще несколько человек пострадали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в блокпост врезалась начиненная взрывчаткой машина. В результате инцидента здание оказалось практически уничтожено: на месте остались обломки кирпича, сгоревшая техника и искореженные автомобили. После этого на территорию объекта ворвались боевики и открыли огонь по уцелевшим силовикам.

«Из разрушенного поста извлекли тела 12 сотрудников», — заявил представитель полиции Саджад Хан.

По информации полиции и местных чиновников, при атаке могли использоваться БПЛА, а в местных больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Один из правоохранителей рассказал Reuters на условиях анонимности, что к месту инцидента направили подкрепление, однако оно попало в засаду, которую устроили террористы, в результате чего силовики понесли потери.

При этом данные СМИ частично расходятся в данных о числе раненых и пропавших без вести. Так, Khaleej Times со ссылкой на AFP пишет о 12 погибших, пяти раненых и одном пропавшем без вести.

«Во время штурма боевики использовали квадрокоптеры и тяжелое вооружение. Кроме того, отступая, нападавшие забрали с собой полицейских и оружие», — сообщил AFP высокопоставленный представитель администрации Банну на условиях анонимности.

Xinhua сообщает, что после подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля последовали наземная атака и удары с использованием дронов, при этом под завалами могли оставаться люди.

Reuters, Jerusalem Post и The Canberra Times подтверждают гибель не менее 12 полицейских и сообщают, что трое выживших были госпитализированы.

По сообщению пакистанского издания Dawn, в результате взрывов серьезно пострадали близлежащие жилые районы, два мирных жителя получили ранения.

Нападение произошло на фоне роста активности вооруженных группировок в приграничных с Афганистаном районах Пакистана. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве боевиков, которые используют афганскую территорию для подготовки атак. Движение «Талибан» отвергает эти обвинения и называет проблему внутренним делом Пакистана.