Эксперты-криминалисты исследуют останки 24-летней Софьи Т., погибшей в пещере Глубокий Яр (также известной как «Пасть Дракона») под Сочи. Об этом «КП-Кубань» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю. Результаты экспертизы помогут установить точную причину гибели девушки.

Тело погибшей было поднято на поверхность сотрудниками Южного спасательного отряда МЧС России в ночь на 5 апреля. Спасателям пришлось приложить значительные усилия: останки транспортировали с помощью спелеологического снаряжения, вертикально поднимая на 30 метров, а потом переносили в каньон, где передали следователям.

Пещера, где произошла трагедия, находится в 25 километрах от Адлера. Место давно привлекает любителей экстрима: вход напоминает пасть мифического существа, а за ним скрывается длинный узкий проход — будто тело дракона. Отсюда и появилось народное название.

Подземелье начали изучать еще в 1970-х годах, однако пройти его целиком до сих пор не удалось. Одному из спелеологов удалось продвинуться внутрь лишь на 76 метров — дальше техника не позволяет. Это чашеобразный каньон, который всегда частично заполнен водой. Глубина в некоторых местах достигает нескольких десятков метров. Характерная особенность: ходы здесь уходят не вниз, как привыкли думать многие, а вверх.

Софья — не первая, кого забрала «Пасть Дракона». В 2005 году в этом же месте погибли три человека. Их тела унесло водным потоком на несколько километров.

Что произошло с Софьей Т.

24-летняя Софья Т. пошла в поход по пещерам в составе группы туристов в начале апреля. Они не регистрировали свой маршрут, профессионального проводника с ними не было, а для каньонинга — техники прохождения пещер непосредственно по воде — отсутствовало необходимое снаряжение.

Группа начала спуск. Туристы натянули веревку для спелеологического восхождения, но затем по непонятной причине перешли к каньонингу. Как рассказал изданию замначальника ЮРПСО МЧС России по поисково-спасательной работе Юрий Фомин, использовавшаяся спелеологическая веревка не способна обеспечить безопасность в водной среде — она находилась далеко от основного потока.

По предварительным данным, девушку накрыл мощный водный поток, удержаться на ногах она не смогла: возможно, наглоталась воды или ударилась о камни. Что делали в этот момент остальные члены группы и пытались ли они помочь погибшей, неизвестно. Выбравшись на поверхность, участники похода вызвали спасателей.

Что известно о погибшей девушке

Софья Т. — уроженка Вологды, недавно переехавшая в Сочи. Несколько лет назад она впервые побывала под землей, и это увлечение полностью захватило ее. Знакомые рассказывали, что девушка с восторгом делилась впечатлениями о своих экспедициях. Она делала первые шаги в спелеологии.

Помимо подземных приключений, Софья основала проект по дрессировке собак. Она консультировала владельцев животных, проводила лекции и делилась советами по воспитанию питомцев. В социальных сетях девушка признавалась, что за 10 лет в «собакинге» успела попробовать себя в разных направлениях — от занятий для владельцев до зоогостиницы и магазина игрушек. В последнее время она сконцентрировалась преимущественно на лектории и работе с сепарационной тревогой у собак.

Коллеги отзываются о Софье как об ответственном и открытом человеке. «Она успела много сделать, но сделала бы еще больше», — сожалеют они. Дата прощания с девушкой пока не назначена.