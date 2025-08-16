В Пензенской области планируется ужесточить наказание за съемку и распространение видеороликов с беспилотными летательными аппаратами. Соответствующие изменения в местный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложил внести глава региона Олег Мельниченко.

Предполагается, что эти поправки будут рассмотрены на ближайшей сессии областного законодательного собрания, которая состоится 22 августа. Закон уже запрещает жителям Пензенской области снимать фото и видео с беспилотниками — их использованием, его последствиями и «средствами противодействия» БПЛА. Запрет распространяется также на съемку мест падения дронов и пораженных ими объектов.

Кроме того, гражданам нельзя снимать объекты военной и правоохранительной инфраструктуры, в том числе ведомственные объекты Министерства обороны и правоохранительных органов, системы связи и охраны объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Сейчас нарушение этих запретов наказывается штрафами, сумма которых различается в зависимости от статуса нарушителя. С граждан взыскивают 3 — 5 тысячи рублей, с должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а с юрлиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Мельниченко во внесенных им на рассмотрение регпарламента поправках предлагает установить единую сумму штрафа для каждой из указанных категорий нарушителей — по нынешнему верхнему порогу. Соответственно, в случае внесения этих поправок граждан будут штрафовать на 5 тысяч рублей, должностных лиц — на 50 тысяч рублей, а юрлиц — на 1 млн рублей, без возможности смягчить наказание.

В пояснительной записке говорится, что предложенные изменения направлены на «усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». «Принятие данного проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Пензенской области», — подчеркивается в документе.

Наказания за съемку атак БПЛА и их последствий уже введены в нескольких российских регионах — Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Ленобласти и Санкт-Петербурге, Адыгее, а также в Астраханской, Калужской, Курской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Рязанской, Ульяновской, Тульской и Псковской областях.

По данным Антитеррористической комиссии Волгоградской области, в августе 2025 года запрет нарушили четверо жителей региона.

Ранее в Калужской области были зафиксированы семь нарушений — два юрлицами и пять гражданами. Три протокола были составлены на основании комментариев в соцсетях, остальные — в отношении администраторов или владельцев персональных интернет-страниц, администраторов и владельцев телеграм-каналов и пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе тульского областного правительства в июне сообщали, что на тот момент в регионе был выписан только один штраф за съемку БПЛА: местного жителя наказали за распространение видео налета дронов на Алексин, он заплатил 25 тысяч рублей.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявлял, что по кадрам с беспилотниками противник способен установить места дислокации средств ПВО. По его словам, распространение таких снимков и видео может расцениваться как государственная измена, за которую в России могут приговорить к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет.