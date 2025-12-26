В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность религиозной организации «Школа единого принципа», на собрании которой присутствовали более 70 человек из нескольких регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В отношении участников собрания начата проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. По данным Mash, всех задержанных допросили и отпустили.

По словам источника РИА Новости, «Школа единого принципа» — это псевдорелигиозная организация, созданная на Украине. Ее руководители обещают своим последователям «пробуждение сознания» и «духовное взросление», а на семинарах и лекциях обучают «целительству», но по сути проводят «психоментальную войну против населения России», рассказал собеседник агентства.

В частности, на собраниях «Школы единого принципа» активно обсуждался ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине и проводились молебны за здравие украинского лидера Владимира Зеленского. Источник РИА Новости пояснил, что руководители собраний называли российских военнослужащих «орками» и «ватниками», а украинских военных — «светлыми силами».

По его словам, участникам «Школы единого принципа» строго запрещали рассказывать о своем участии в этой организации священнослужителям Русской православной церкви, но при этом обязывали распространять свою позицию по поводу боевых действий на Украине среди родственников и знакомых. Кроме того, по составленному ими графику члены объединения посменно круглосуточно молились «о защите россиян от мобилизации».

Собеседник РИА Новостей подчеркнул, что в руководящий состав «Школы единого принципа» входят преподаватели нескольких российских вузов и школ. «Понимая незаконность своей деятельности и ее подрывной характер, в повседневной жизни они старались не позиционировать себя в качестве членов культа», — говорится в сообщении агентства.

По данным телеграм-канала Mash, участники собраний также просили «высшие силы» защитить территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей от взятия их под контроль российской армией, а в период пребывания бойцов ВСУ в Курской области — помочь им там закрепиться.

Mash утверждает, что руководителем «Школы единого принципа» предположительно является глава Института управления образованием (СПб АППО) Ольга Даутова. Она есть на одном из видео со всероссийского сбора участников этого объединения, где призывает их учиться любви и следовать «светлым принципам».

Телеграм-канал Baza пишет, что «Школу единого принципа» возглавляет профессор и доктор педагогических наук учреждения «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» Ольга Д.

«Российская газета» со ссылкой на открытые источники отмечает, что в своем учении «Школа единого принципа» широко использует индуистские и буддистские тексты, но при этом требует от своих последователей посещать православные храмы, поскольку считает их «местами силы» с высокой «духовной энергетикой».