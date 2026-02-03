Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга до 31 марта арестовал Петра Жилкина, обвиняемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Там отметили, что мужчина не возражал о ходатайстве следователя о помещении его в СИЗО.

Девятилетний Паша исчез 30 января после того, как ушел из дома на улицу кататься с горки. В ночь на 3 февраля его тело было обнаружено в одном из водоемов вблизи деревни Большое Забородье на территории Ленинградской области.

В результате изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранительные органы установили, что в день пропажи мальчик вступил в контакт с мужчиной на парковке возле гипермаркета, расположенного на Таллинском шоссе. Согласно полученным данным, незнакомец угостил ребенка едой, после чего они вдвоем уехали в направлении лесного массива. Идентификация автомобиля позволила установить, что его владельцем является уроженец Луганской Народной Республики Петр Жилкин, который проживал в поселке Яльгелево в окрестностях Санкт-Петербурга.

Мужчину задержали 2 февраля в Псковской области и доставили в Санкт-Петербург, где он признался в убийстве ребенка. По предварительным данным, в его компьютере и телефоне нашли детскую порнографию.

Согласно показаниям задержанного Жилкина, он был знаком с погибшим Пашей. По его словам, мальчик ранее не раз мыл фары его автомобиля на парковке. В своих объяснениях мужчина сообщил, что 30 января он купил ребенку бургер, предложил погреться в салоне машины, а затем пообещал ему 5 тысяч рублей за интимную услугу. Фигурант утверждает, что мальчик сначала согласился, но затем передумал и потребовал уже 500 тысяч рублей, угрожая рассказать о случившемся родителям. Жилкин заявил, что, испугавшись, несколько раз ударил ребенка, после чего тот скончался. По его версии, тело он обмотал скотчем, привязал к обрезкам водопроводных труб и сбросил в водоем, а затем отправился на мойку. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, заведомо находившегося в беспомощном состоянии, сопряженном с похищением человека. Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Следствие также проверяет его возможную причастность к исчезновению других детей в Ленинградской области.

Как сообщает РЕН ТВ, следствие утверждает, что Жилкин после убийства ребенка намеренно скрывался в Псковской области, помыл свой автомобиль, а также уничтожил записи с камер наблюдения, расположенных в его доме.