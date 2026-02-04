В Петербурге следователи проверяют информацию об отравлении более 25 детей в одной из школ на юго-востоке города, из которых несколько, по словам родственников, были госпитализированы. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

«В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из ресурсов выявлена публикация о том, что более 25 детей после обеда в школьной столовой в Невском районе почувствовали себя плохо, а несколько человек, со слов родственников, попали в больницу с симптомами отравления», — говорится в публикации.

Для установления всех обстоятельств организована доследственная проверка.

Ранее в среду телеграм-канал «Mash на Мойке» написал со слов родителей, что после обеда в столовой школе №39 более 25 учеников «слегли с ротавирусом», а само учебное заведение закрыли на карантин.

У пострадавших одинаковые симптомы — рвота и диарея, которые начали массово проявляться несколько дней назад.

На странице школы во «ВКонтакте» вскоре после 17 часов появилось объявление об отмене Дня открытых дверей 7 февраля в связи с проведением «профилактических противоэпидемиологических мероприятий».

«Также 05 февраля и 06 февраля в связи с дезинфекцией здания учащиеся 5-11 классов будут обучаться дистанционно. Учащиеся 1-4 классов работают дома по индивидуальным планам. Платные образовательные услуги также отменяются», — сказано в посте.

По данным «Mash на Мойке», к школе имеются претензии по поводу отсутствия медперсонала и горячей воды. Администрация учебного заведения не прокомментировала ситуацию журналистам канала.