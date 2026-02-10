Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему младшему инспектору СИЗО-5 Цырену Эрдынееву. Он признан виновным в мошенничестве с выплатами и поджоге служебного автомобиля. Фигурант объяснил уничтожение машины желанием отомстить руководству за притеснения на службе.

Суд признал Эрдынеева виновным по статьям о мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, инцидент с поджогом произошел вечером 3 февраля 2024 года — через несколько дней после того, как Эрдынеева уволили со службы (он занимал должность с 2018 по конец января 2024 года). Действуя на почве личной неприязни к начальнику ФКУ СИЗО-5, мужчина поджег служебный автомобиль учреждения.

Как пояснил суду сам фигурант, на службе его «ущемляли», поэтому он решил уничтожить машину, полагая, что это «создаст проблемы начальству». Ущерб от пожара составил более 775 тыс. рублей. Эрдынеев полностью возместил эту сумму в ходе разбирательства.

В ходе следствия также вскрылся факт мошенничества. С 2018 года инспектор предоставлял в бухгалтерию поддельный договор найма жилья и фиктивные расписки, чтобы получать компенсацию в размере 15 тыс. рублей ежемесячно. Фактически он снимал комнату гораздо дешевле. Разница между полученной компенсацией и реальными тратами составила 55 306 рублей — эту сумму суд признал хищением.

В итоге за мошенничество Эрдынееву назначено 6 месяцев исправительных работ — от этого наказания он освобожден от наказания из-за истечения сроков давности. За поджог его приговорили к трем года лишения свободы в колонии общего режима. Эрдынеев находился под стражей с 6 февраля 2024 года, суд зачел этот срок, таким образом, наказание считается полностью отбытым, и фигурант был освобожден.

Суд также взыскал с осужденного сумму ущерба по эпизоду с мошенничеством в размере 55 тыс. рублей.