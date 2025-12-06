Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело, связанное с обращениями граждан о сносе исторического здания 5-й фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональное СУ СКР.

В Информационный центр СК России поступили многочисленные жалобы жителей города: по их словам, объект, возведенный в 1928 году, обладает признаками объекта культурного наследия и внесен в соответствующий реестр, однако застройщик продолжает работы по его демонтажу для последующего строительства гостиницы.

Многочисленные попытки граждан добиться остановки работ через различные инстанции до сих пор не принесли результата, и ответственность никто не понес. Ранее ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уже возбуждало уголовное дело по этому факту, однако заместитель прокурора Петроградского района Юлия Щербакова отменила постановление о его возбуждении.

Обжалование этого решения с обращением к прокурору района Сергею Зеленцову оказалось безрезультатным, и в настоящее время вопрос обжалуется уже у заместителя прокурора города Алексея Мещерского. На этом фоне Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело повторно.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Павлу Выменцу представить детальный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение этого поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате ведомства. Дело возбуждено по части 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов).

Активисты движения «SOS СПб СНОС» отмечают, что снос конструктивистского памятника, обладающего признаками культурного наследия, продолжается. Они проводят параллели с другой ситуацией — сносом Дома Лапина на Рижском проспекте, 24, где компания Setl начала разрушение особняка 1840 года постройки, в отношении которого в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уже подано заявление о выявлении в качестве объекта культурного наследия.

Активисты требуют немедленной остановки этих работ и подключения Следственного комитета. Они напомнили, что аттестованный эксперт Минкультуры, архитектор-реставратор высшей категории Наталия Хлебникова ранее называла здание фабрики-кухни на улице Красного Курсанта однозначно заслуживающим статуса объекта культурного наследия, а его восстановление и функциональное использование — не требующим значительных усилий.

Историческое здание 5-й фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ в стиле конструктивизма было возведено в 1928 году на территории хозяйственных построек Павловского военного училища по проекту архитектора Павла Бункина. Изначально эта земля предназначалась для строительства механического хлебозавода ЛСГ10, но появившееся там здание не использовалось по назначению.

Сначала там находилась фабрика-кухня Петроградского района Ленинграда, потом трест общественного питания Петроградского района, Приморский райком областного комитета профсоюза работников общественного питания, а с 1937 года — проходная, контора и склад районного треста столовых Приморского района Ленинграда. В 1939-1940 годах там же располагались парикмахерская и столовая.

Работы по демонтажу постройки стартовали в мае 2025 года, но были частично приостановлены предостережением КГИОП. Потом специалисты городского комитета по охране памятников дважды проверяли этот объект, чтобы определить, заслуживает ли он присвоения статуса культурного наследия.