Мировой суд Петербурга оштрафовал интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за то, что клиенты компании сохраняли доступ к YouTube в обход системы блокировок. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее словам, это первое подобное дело в городе.

Нарушение зафиксировали 7 декабря 2025 года. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования установили, что на сетях «Тинко» установлены и работают ТСПУ и модуль «Агент Ревизор», однако трафик YouTube все равно проходил мимо системы фильтрации.

Представитель Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу на заседании подтвердила: «Материалами мониторинга подтвержден факт прохождения трафика в обход ТСПУ, что является нарушением требований законодательства о связи». Сам провайдер в суд не явился.

Статья, по которой привлекли «Тинко» (ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП), предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей. Однако судья снизила его до 250 тыс. — ниже минимального предела, сославшись на принципы справедливости и соразмерности наказания.

Лебедева рассказала телеграм-каналу «Ротонда», что «в Петербурге это первое дело о нарушении требований к пропуску трафика через ТСПУ с подобной фабулой».

YouTube начали замедлять в России в июле 2024 года, объясняя это нарушениями российского законодательства со стороны платформы. «Ротонда» со ссылкой на своих читателей пишет, что осенью 2025 года сотрудникам Роскомнадзора поручили проверить, «открываются ли видео с домашних компьютеров»: «После этого ресурс стал недоступен уже у всех провайдеров».

В январе 2026 года Роскомнадзор заявил, что по итогам проверок выявил 35 случаев нарушения правил установки ТСПУ — оборудования для фильтрации запрещенного трафика — на сетях 33 операторов связи. К тому моменту суды уже состоялись по четырем делам, материалы по шести направлены в суд, остальных операторов вызвали на составление протоколов.

Штрафы для компаний по этой статье составляют от 500 тыс. до 1 млн рублей, при повторном нарушении — от 3 до 5 млн рублей; должностным лицам и предпринимателям за рецидив грозит уголовная ответственность сроком до трех лет по ст. 274.2 УК РФ.