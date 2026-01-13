Полицейские Санкт-Петербурга пресекли действия злоумышленников, скрывавших от контролирующих органов пребывание в стране 1742 иностранцев. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, преступники фиктивно регистрировали нелегальных мигрантов в хостеле, расположенном на улице Моисеенко, где сами приезжие не проживали. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из подозреваемых, который оказался гражданином государства СНГ.

Городской отдел дознания УМВД по Центральному району возбудил уголовное чело по ст. 322.3 УК (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). В самом здании прошли обыски и были проверены документы постояльцев, а также изъята документация, которая может быть использована в качестве доказательной базы.

В настоящий момент ведется работа по определению всех деталей противоправной деятельности и возможных соучастников задержанного фигуранта.

Ранее стало известно, что ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (Северо-Западного университета) Александр Борзов предстанет перед судом по делу об организации канала нелегальной миграции.

По информации следствия, Борзов вместе с двумя соучастниками предлагал иностранцам оформить фиктивные учебные визы для того, чтобы нелегально встать на миграционный учет. С января 2020 года по ноябрь 2024 года по этой схеме были легализованы более 500 граждан стран дальнего и ближнего зарубежья, а сами злоумышленники «отмыли» свыше 40 млн рублей, полученных незаконным путем, через мнимые сделки.