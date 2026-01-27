Дирижер, народный артист СССР Владислав Чернушенко умер 27 января на 91-м году жизни. О его смерти сообщила Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, бессменным художественным руководителем которой он был почти полвека — с 1974 года.

В коллективе отметили, что творчество маэстро стало целой эпохой в развитии отечественной хоровой культуры, а его уникальное наследие продолжает влиять на музыкальное искусство. Именно под руководством Чернушенко петербургская Капелла вернула себе славу одного из ведущих хоровых коллективов мира.

«Уникальный творец, каждая программа которого трогала души людей. Его безмерное чувство слова и музыки рождало эталонные образцы, повторить которые никому не под силу. <…> Владислав Чернушенко — легенда и эпоха мировой культуры, который всю свою жизнь без остатка подарил музыке», — говорится в некрологе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выражая соболезнования, отметил, что уход маэстро в день полного освобождения Ленинграда от блокады — дату, глубоко личную для Чернушенко, — символизирует огромную утрату для российской культуры.

Председатель городского парламента Александр Бельский, в свою очередь, подчеркнул многогранность таланта музыканта, его умение «дарить публике магию искусства» и взрастить целые поколения учеников.

Информация о дате и месте прощания с Чернушенко будет объявлена дополнительно.

Владислав Чернушенко родился 14 января 1936 года в Ленинграде. Он пережил первую блокадную зиму, что навсегда оставило глубокий след в его жизни и творчестве. В 1944 году он поступил в хоровое училище при Капелле, а затем окончил Ленинградскую консерваторию по классу хорового дирижирования и оперно-симфонического дирижирования.

Его профессиональная карьера началась с работы на Урале, где он преподавал в музыкальном училище и руководил хоровой капеллой. Вернувшись в Ленинград, он в 1962 году основал Ленинградский камерный хор, получивший признание в Европе. Параллельно занимался педагогической деятельностью в консерватории и дирижировал симфоническими оркестрами.

В 1974 году Владислав Чернушенко возглавил Ленинградскую академическую капеллу и всего за несколько лет вывел коллектив из творческого кризиса, вернув ему статус одного из лучших хоров мира. Под его руководством Капелла не только достигла высочайшего исполнительского уровня, но и вернула в концертную жизнь классику русской духовной музыки.

За свою многолетнюю деятельность он удостоился звания народного артиста СССР, а также стал лауреатом государственных премий.