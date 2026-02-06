В рамках расследования уголовного дела об убийстве девятилетнего мальчика Паши возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в отношении администрации одной из школ и учреждения социального обслуживания Красносельского района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Как установили следователи, семья погибшего ребенка, в которой воспитывались семеро детей в возрасте от полугода до 12 лет, с 2025 года состояла на профилактическом учете. Однако, по данным следствия, представители учреждений, ответственных за работу с несовершеннолетними и семьями, не приняли надлежащих мер.

Сотрудники образовательного учреждения, где уже учились двое старших детей из этой семьи, обладая информацией о том, что еще один ребенок достиг возраста обязательного обучения, не оказали семье необходимого содействия для его зачисления в школу, говорится в заявлении ведомства. В результате мальчик не был официально прикреплен к учебному заведению и не посещал занятия.

«Кроме того, сотрудники учреждения социального обслуживания не вносили в органы опеки предложения о применении к матери мальчика мер, предусмотренных законодательством, в связи с ненадлежащим исполнением ею своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей», — говорится в пресс-релизе СК.

Параллельно работники районного учреждения соцобслуживания, в чьи обязанности входило выявление семейного неблагополучия, также проявили, по версии следствия, бездействие. Им было известно, что дети проживают в неблагоустроенном помещении с антисанитарными условиями, занимаются бродяжничеством и попрошайничеством, а также не получают общего образования.

Несмотря на это, должностные лица не направили в органы опеки и попечительства официальных предложений о необходимости применения к матери мер, предусмотренных законодательством за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, отметили в СК.

Девятилетний Паша пропал 30 января. Его тело нашли в ночь на 3 февраля в водоеме у деревни Большое Забородье в Ленинградской области. Записи с камер видеонаблюдения показали, что в день исчезновения мальчик общался с мужчиной на парковке у гипермаркета на Таллинском шоссе, после чего они вместе уехали.

Позднее правоохранители установили, что владельцем машины, в которую сел ребенок, оказался Петр Жилкин, уроженец ЛНР, живший в поселке Яльгелево под Петербургом. Его задержали 2 февраля в Псковской области. По данным следствия, в его телефоне и компьютере нашли детскую порнографию.

На допросе Жилкин заявил, что был знаком с мальчиком — тот раньше мыл фары его машины. По словам мужчины, он купил ребенку бургер, предложил 5 тысяч рублей за интимную услугу, а когда тот, передумав, стал требовать 500 тысяч и угрожать рассказать родителям о его наклонностях, он нанес мальчику ударил по голове, который оказался смертельным. После этого Жилкин связал ребенка и утопил его тело в водоеме.

На судебном заседании об избрании мужчине меры пресечения, он признал вину. Ему грозит пожизненный срок, следствие также проверяет его возможную связь с другими пропажами детей в регионе.