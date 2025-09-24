В одном из почтовых отделений Санкт-Петербурга зафиксировали взрыв, передают телеграм-канал «112» и телеканал 78.ру.

Инцидент произошел в почтовом отделении на проспекте Обуховской обороны. Как пишет «112», мужчина отправил пять посылок на свое же имя в Татарстан, при этом он указал разные адреса. В итоге одна из коробок взорвалась.

Изначально 78.ру сообщал, что могло сработать самодельное взрывное устройство. По данным канала из здания почты эвакуировали 10 человек. Персонал успел покинуть помещение до приезда спасателей, в результате никто не пострадал.

Позднее 78.ру уточнил, что внутри одной из посылок находилась банка, внутри которой что-то подорвалось. По информации Baza, сдетонировали петарды в банке с аскорбиновой кислотой. Специалисты осматривают остальные коробки. Разрушений зафиксировано не было.

В январе сотрудников подмосковного сортировочного центра почты «Внуково-2» эвакуировали из-за бандероли, которая пришла из Новосибирска. Изначально телеграм-канал «112» писал, что в посылке были гвозди и шурупы, однако интроскоп якобы показал наличие взрывчатого вещества.

Посылку вынесли на улицу и поместили в специальный ящик. Сотрудников почты эвакуировали. Позднее «112» сообщил, что взрывчатое устройство не обнаружили.