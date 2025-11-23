В результате падения обломков украинских беспилотников на территорию Шатурской ГРЭС (тепловой электростанции мощностью 1500 МВт) начался пожар, который оперативно локализовали. На месте продолжают работать экстренные службы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, инцидент не привел к нарушению электроснабжения в Шатуре, поскольку оперативные службы произвели экстренное переключение на резервные линии. Кроме того, добавил глава столичного региона, для стабилизации теплоснабжения в период, пока последствия ЧП не будут полностью ликвидированы, в округ были направлены мобильные блочно-модульные котельные.

«Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет», — написал Воробьев. До этого мэр Москвы Сергей Собянин дважды сообщал в своем телеграм-канале о сбитых беспилотниках, которые летели к столице.

Местные жители сообщили в соцсетях, что видели дым от пожара.

Аналогичный инцидент, связанный с беспилотником, произошел в Рязанской области: там возник пожар на территории одного из предприятий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Павел Малков.

По словам рязанского губернатора, инцидент произошел в ночь на 23 ноября. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал. «На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — добавил Малков.

В общей сложности за минувшую ночь над российскими регионами было сбито 75 украинских беспилотников: 36 — над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Брянской областью, семь — над Воронежской, четыре — над Кубанью, три — над Смоленской областью, по два — над Подмосковьем и Белгородской областью, по одному — над Калужской и Рязанской областями.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова, Ярославля, Нижнего Новгорода и подмосковного Жуковского.