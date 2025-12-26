Инвалид-колясочник более 10 лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу, снимая это на видео и продавая записи вместе с матерью девочки. Он и его сожительница получили по 20 лет лишения свободы каждый, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Московской области.

Каширский горсуд установил, что, начиная с августа 2013 года, мужчина, являющийся инвалидом I группы и передвигающийся в инвалидном кресле, неоднократно насиловал пострадавшую 2007 года рождения — несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.

При этом женщина не только знала о происходящем, но и активно помогала сожителю, убеждая ребенка не оказывать сопротивление и не рассказывать о насилии посторонним людям, в том числе сотрудникам полиции. Часть своих преступных действий инвалид снимал на камеру.

Кроме того, с 2019 по 2024 год сожители занимались изготовлением порнографических фото- и видеоматериалов с участием несовершеннолетней, которые мать девочки затем продавала покупателям.

Суд признал обоих виновными по множеству статей УК РФ, включая изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также изготовление и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Мать девочки дополнительно признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и пособничестве в совершении деяний.

Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима, женщину — к 20 годам колонии общего режима. Обоим дополнительно назначено ограничение свободы на два года.

