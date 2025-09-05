В Московской области, недалеко от деревни Ильясово (Луховицкий район), потерпел крушение частный легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб пилот, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Согласно информации телеграм-канала Shot, разбившимся воздушным судном являлся легкомоторный самолет «Авиатика». По предварительным данным, предоставленным экстренными службами ТАСС, причиной инцидента могла стать ошибка пилотирования.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при падении на землю самолет полностью разрушился, но возгорания не произошло.

В связи с произошедшим Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проведение проверки. В официальном сообщении ведомства указывается, что по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, если для этого будут установлены соответствующие основания.

Для работы на месте происшествия направлен заместитель Московского транспортного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

К месту крушения также прибыли следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В СК подтвердили гибель пилота.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия в целях установления всех причин и обстоятельств, приведших к катастрофе.