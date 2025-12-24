Полиция в Люберцах установила личности курьеров, которые перевозили детей в термосумках на электровелосипедах, и задержала их. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Задержанными оказались двое мужчин 1964 и 1994 года рождения «из одной страны Средней Азии», Волк однако не уточнила какой именно. В термосумках, которые закреплены на багажнике электровелосипеда, они перевозили двухлетних мальчика и девочку.

В отношении курьеров составлены административные протоколы о нарушении правил дорожного движения пешеходом (ст. 12.29 КоАП), а на одного из них составили протокол о нарушении лицом без гражданства правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП).

Поводом для задержания послужила запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как курьер доставки «Яндекса» подъезжает к зданию торгового центра «Выходной» в Люберцах на электровелосипеде и достает из сумки ребенка. Затем туда же прибывает еще один доставщик без униформы — он аналогично достает из багажника велосипеда ребенка.

Когда личности мужчин еще не были установлены, в «Яндексе» заявляли, что если курьеры окажутся партнерами компании, то к ним применят меры «в соответствии со стандартами сервиса». В пресс-службе добавили, что использование термосумок не по назначению противоречит требованиям безопасности и стандартам сервиса.

В первой половине декабря жители московского района Марьино заметили, что в термосумке на припаркованном курьерском мопеде сидит ребенок. Позднее в компании Ozon, где работал отец ребенка, сообщили, что мужчина был не на заказае, а «поехал по личным делам». Ребенок при этом не пострадал, в курьера вызвали на «разъяснительную беседу».