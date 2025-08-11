В Нагатинский суд Москвы поступило ходатайство об аресте подозреваемых в нападении на отдел почты на улице Медиков. Нападение было совершено 8 августа. Налетчики похитили из отделения 4,8 млн рублей. Их задерживали в Серпухове при участии спецназа.

Как сообщили в столичной прокуратуре, преступление было совершено рано утром. Два человека в масках ворвались в почтовое отделение через служебный вход, после чего забрали деньги и скрылись на такси, за рулем которого находился соучастник налетчиков.

Впоследствии, когда обвиняемые были задержаны, следствие установило, что соучастников у них было несколько — это двое водителей 48 и 52 лет, помогавшие налетчикам скрыться на автомобилях с места преступления, и 43-летняя женщина, которая арендовала на свое имя одну из иномарок и приезжала с соучастниками к месту преступления вечером 7 августа для осмотра обстановки. Она также находилась в машине в день разбоя.

«28-летняя обвиняемая, признавшая вину, показала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела. Они стали обсуждать как можно заработать деньги и решили совершить разбойное нападение на почтовое отделение», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

В ведомстве добавили, что у налетчиков был план, который предполагал, что на почту будут врываться двое, когда в отделение зайдет сотрудница учреждения. Ей они угрожали пистолетом. Когда налетчики забрали с почты деньги, они запрыгнули в автомобиль «Хавал», а спустя время сменили машину, пересев в «Киа». Из Москвы они успели выехать в Московскую область, где и поделили украденные деньги. Но вскоре были задержаны.

В МВД уточнили, что задержание проводилось в городе Серпухов, в квартире, где спрятались налетчики. Судя по оперативной видеозаписи, в задержании участвовал спецназ. Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что оперативники взяли всех пятерых соучастников, самому старшему из которых 67 лет.

«Некоторые из них ранее судимые, — отметила Волк. — Оперативники изъяли у фигурантов деньги в размере 142000 рублей».

В отношении всей группы возбуждено уголовное дело по статье о разбое в составе организованной группы в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Судя по карточке на сайте Нагатинского суда, имена двух фигурантов дела — Людмила Кавалдина и Владимир Ляхов.