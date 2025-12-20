В Сходне (микрорайон города Химки Московской области) 20 декабря при взрыве неустановленного предмета погиб подросток, сообщает канал 112. По предварительным данным, еще один несовершеннолетний получил ранения.

Также была ранена пожилая женщина, сообщает SHOT. По данным канала, оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в Банном переулке. На место прибыли экстренные службы города.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на выжившего мальчика пишет, что подростки шли по улице, и один из них просто пнул какой-то предмет, который от удара сдетонировал.