Администрация поселка Смирновка под Солнечногорском завершила работы по очистке воды от вредных примесей, сообщает 360.ru со ссылкой на начальника управления ЖКХ и и экологии поселка Никиту Иванова. Для этого был реконструирована станция обезжелезивания.

«На сегодняшний день выполнена работа по капитальному ремонту, в том числе замене фильтрующего материала непосредственно на ВЗУ (водозаборном узле)», — рассказал Иванов.

Вода поступает на станцию обезжелезивания из скважины, после чего проходит процедуру очистки и собирается в накопители. По завершении ремонта и перед подачей воды в дома эксперты взяли несколько проб в том числе у потребителей.

Как отметил главный советник главы городского округа Солнечногорск Александр Чурбанов, после получения результатов администрация сможет понять, на каких участках еще остались проблемы и как их ликвидировать.

Он добавил, что вместе с исследованием воды проводится и промывка сетей. Так, команда специалистов проверяет работоспособность системы при давлении в четыре килограмма. Через пожарные рукава воду сливают в канализацию, что позволяет ей не попадать на рельеф.

Кроме того, сотрудники УК промывают трубы в подвалах многоэтажек. Чурбанов подчеркнул, что этот этап необходим, чтобы жильцы заметили улучшение качества воды.

В октябре 2025 года на улице Харченко в Санкт-Петербурге произошло ЧП — там произошла просадка грунта, в результате которой неочищенные канализационные стоки ушли в Муринский ручей, а оттуда — в реку Охту. Кроме того, на месте аварии образовалась яма на 3 метра в глубину и площадью 90 квадратных метров.

На ситуацию обратил внимание председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который направил письмо к генеральному прокурору Александру Гуцану. В нем он подчеркнул, что на фоне ЧП существует реальная угроза того, что загрязнения попадут в Неву, обеспечивающей до 95% водозабора для петербуржцев.